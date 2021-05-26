Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerine olunacağı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde paylaşılmıştı. Normalleşme süreci içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı ise merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!