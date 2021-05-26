Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerine olunacağı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde paylaşılmıştı. Normalleşme süreci içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı ise merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerine olunacağı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde paylaşılmıştı. Normalleşme süreci içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı ise merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yasakları kalktı mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu hafta sonu 29-30 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının devam edeceği önceki yapılan açıklamalarda belliydi. Kademeli normalleşme sürecinin sona ereceği 1 Haziran'dan önce hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecekti. Dolayısıyla 29-30 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. İleriki hafta sonları için yaşanacak durum henüz belli değil. 1 Haziran sonrası konuya ilişkin yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.