Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak sokağa çıkma yasağı detayları

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı aşılamanın başlamasıyla tekrar gündeme geldi. Hareketliliği azaltmak ve bulaşıcılığın önüne geçmek adına uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde paylaşılmıştı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak sokağa çıkma yasağı detayları