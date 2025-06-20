Hafta sonu Marmaray saatleri! Cumartesi Marmaray saat kaçta başlıyor, Pazar günü Marmaray son tren kaçta?

Hafta sonu Marmaray saatleri! Cumartesi Marmaray saat kaçta başlıyor, Pazar günü Marmaray son tren kaçta?
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Marmaray'ın hafta sonu sefer saatleri merak ediliyor. Cumartesi günü Marmaray'ın hizmete başlama saati ve Pazar günü son trenin hareket saati sorgulanıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hafta sonu ulaşımlarını planlarken sıklıkla "Hafta sonu Marmaray saatleri nedir?" sorusunu araştırıyor. Özellikle gece geç saatlerde ulaşım sağlamak isteyenler için "Marmaray Cumartesi ve Pazar günü kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" soruları büyük önem taşıyor. 2025 yılı güncel Marmaray hafta sonu sefer saatleri belli oldu. Peki, Cumartesi Marmaray saat kaçta başlıyor, Pazar günü Marmaray son tren kaçta? İşte detaylar...

CUMARTESİ MARMARAY SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sabah saat 06:00 civarında Halkalı – Gebze yönlerinde başlıyor. Hafta sonlarında gece seferleri uzatılıyor. Özellikle İstanbul'da gece çalışanlar, öğrenci ve tatilciler için 01:28'e kadar Marmaray hizmet vermeye devam ediyor.

PAZAR GÜNÜ MARMARAY SON TREN KAÇTA?

Hafta sonlarına özel olarak, Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde, gece saatlerinde ek seferler düzenleniyor. Bu seferler, yoğun talep göz önünde bulundurularak yarım saat aralıklarla yapılıyor.

Hafta sonu Marmaray saatleri! Cumartesi Marmaray saat kaçta başlıyor, Pazar günü Marmaray son tren kaçta?

Hafta sonu Marmaray saatleri! Cumartesi Marmaray saat kaçta başlıyor, Pazar günü Marmaray son tren kaçta?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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