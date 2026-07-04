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8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor

8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
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Yaklaşık sekiz yıldır televizyon ekranlarından uzak kalan usta oyuncu Nebahat Çehre, uzun süren suskunluğunu bozuyor. Bu süreçte gelen birçok teklifi geri çeviren başarılı isim, yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak "Düğünümüz Var" adlı iddialı komedi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

  • Nebahat Çehre, 2018'den bu yana hiçbir televizyon projesinde yer almadı.
  • Nebahat Çehre, 'Düğünümüz Var' adlı komedi dizisinde 'Feryal' karakterini canlandıracak.
  • Dizinin kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam da yer alıyor.

Televizyon dünyasının unutulmaz yüzlerinden Nebahat Çehre, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Son olarak 2018 yılında "Yuvamdaki Düşman" dizisinde boy gösteren ve o tarihten bu yana hiçbir televizyon projesinde yer almayan Çehre, ekran orucunu bozma kararı aldı. Uzun süredir ince eleyip sık dokuyan usta oyuncunun, yeni sezon için yapımcı Polat Yağcı ile el sıkıştığı öğrenildi.

"DÜĞÜNÜMÜZ VAR" DİZİSİNDE 'FERYAL' OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Poll Films imzası taşıyan ve yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni proje için anlaşma sağlandı. Nebahat Çehre, "Düğünümüz Var" adlı bu yeni komedi dizisinin kadrosuna katıldı. Usta oyuncunun, yapımda "Feryal" karakterine hayat vereceği belirtildi.

KADRODA YILDIZLAR GEÇİDİ

Yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösterilen "Düğünümüz Var", sadece Nebahat Çehre'nin dönüşüyle değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da şimdiden büyük merak uyandırdı. Dizinin kadrosunda televizyon dünyasının sevilen ve başarılı isimleri Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam da yer alıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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