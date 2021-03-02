Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında illerin risk grubuna göre kaldırılan yasaklar hakkında bilgi verdi. Bu açıklamanın ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Hafta içi kısıtlaması ise 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

YASAKLAR KALKTI MI? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.