Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

02.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:43
Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında illerin risk grubuna göre kaldırılan yasaklar hakkında bilgi verdi. Bu açıklamanın ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Hafta içi kısıtlaması ise 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

YASAKLAR KALKTI MI? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafta içi yasaklar kalktı mı? Yasaklar kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:58:36. #1.14#
title