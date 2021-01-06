Hafta içi bankalar açık mı? Bugün 6 Ocak 2021 bankalar açık mı? Çalışma saatleri ne zaman? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs kapsamında birçok işletmenin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Bundan böyle bankaların da çalışma-mesai saatleri farklı olacak. Peki bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hangi banka saat kaçta açılacak? Hafta içi bankalar kaçta açık olacak? Hafta sonu bankalar açık mı?

Genel olarak 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren bankaların mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Çoğu banka 2 Aralık'tan itibaren sabah 10:00'da açılırken akşam 16:00 'da kapanıyor. Peki hafta içi ve hafta sonu bankaların çalışma saatleri ne zaman? Hangi banka kaçta açılır, kaçta kapanır? Banka çalışma saatleri sizlerle...

6 OCAK ÇARŞAMBA BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

2 Aralık 2020 Çarşamba tarihinden itibaren bankalar sabah saat 10:00 'da açılıyor. Akşam ise saat 16:00 'da kapanıyor.

Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri bankaların çalışma saatleri 10:00 - 16:00 arasındadır. Genel olarak çoğu banka 12:30-13:30 saatleri arasında 1 saat öğle molasına çıkmaktadır. Ayrıca hafta sonu Covid-19 kapsamında tüm banka şubeleri kapalıdır. Şimdi bazı bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptıkları duyurulara göz atalım.

6 OCAK ÇARŞAMBA AKBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. İşlemlerini Akbank Mobil, Akbank Internet, 444 25 25 no'lu Müşteri İletişim Merkezimiz ve ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsin."

6 OCAK ÇARŞAMBA QNB FİNANSBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

02 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

6 OCAK ÇARŞAMBA GARANTİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Garanti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz.

6 OCAK ÇARŞAMBA ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

6 OCAK ÇARŞAMBA TÜRKİYE İŞ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır. Sağlıklı günler dileriz."

6 OCAK ÇARŞAMBA HALKBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

6 OCAK ÇARŞAMBA VAKIFBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kısacası çoğu banka sabah saat 10:00 'da açılırken akşam saat 16:00 'da kapanmaktadır. Bu saatler dışında ATM'den veya online işlemlerden, EFT ve havale yöntemleriyle para gönderme ve para alma işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank 8 Aralık'tan itibaren sabah saat 9:30 'da açılacaktır. Akşam 16:00 'da kapanacaktır.

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Hafta sonu tüm bankalar kapalıdır. Normalde bazı banka şubeleri açık oluyordu fakat koronavirüs nedeniyle tamamı geçici olarak kapandı diyebiliriz.