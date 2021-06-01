Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, alınan karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Özellikle Twitter kullanıcıları ilgili kısıtlamanın kaldırılması için paylaşım üstüne paylaşım yaparken, "#22YasağıKaldırılsın" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Kafe ve restoranların açılması gibi birçok karar hem esnafı hem de vatandaşları memnun ederken, alınan bir karar ise büyük tartışma yarattı.

HAFTA İÇİ 22.00-05.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu karara göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00­-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Alınan karar sosyal medyada tartışma yaratırken, kullanıcılar kararın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek konuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu. Özellikle Twitter kullanıcıları hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması için paylaşım üstüne paylaşım yaparken, "#22YasağıKaldırılsın" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:46:47. #1.14#

title