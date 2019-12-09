Hafızlıkları tescillendi

09.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06

Samsun'da düzenlen programda eğitimlerini tamamlayan 40 öğrenci hafızlık belgesi aldı.



Samsun Büyükşehir Sanat Merkezinde düzenlenen törende İlkadım Müftülüğüne bağlı Kuşçulu Kız Kur'an Kursundan mezun olan 40 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Tören ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında kürsü konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmasını yapan İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, "Şüphesiz hafızlık yeryüzünde insana verdiği en önemli kıymettir, değerdir, hazinedir ve şereftir. Hafızlık, Kur'an'ın tamamını kalbine, aklına ilik, ilik nakşetmektir. Böyle yaşayan, yürüyen hafızlarımız yürüyen Kur'an'larımız oldukça bu millet ve ümmet yeniden dirilecek, adaletin üstünlüğünü bütün dünyaya yeniden yayacak ve insanların kalbine, zihnine bu hakkı inşallah yazacaktır. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı kürsüde duygusal anlar yaşadı. Konuşmasında gözleri dolan Veysel Çakı, "Artık dindarlığımızı bu süsleme laflardan kurtarmak zorundayız. Bu kadar hafız yetişiyor. Ben onları gördüğüm zaman ağlıyorum. Toplum nereye gidiyor peki. Bana Kur'an-ı iyi okuyan veya iyi ezberleyen lazım değil bana Kur'anı iyi yaşayan lazım. Hafızların ve Kur'an çok okuyanların fazla olması ile toplumu düzeltemeyiz. Kur'an-ı en iyi yaşayan eve besmelesiz girmeyen, haram yemeyen iyi olan insanlar ile bu toplum düzelecektir" diye konuştu.



Son olarak konuşma gerçekleştiren Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, "Aslında insanoğlu çok güvenilir bir varlık değil. Maddi bolluğu ve manevi varlığı ile bir bütün. İnsanın bu 2 dalından birini ihmal hiç bir anlayış, medeniyet ve aile kalıcı olmamıştır. Bizce esas olan değerlerimizi veren O'nun maneviyatıdır. Manevi değerlerimizin başında bizim hayata bakışımızı anlam kazandıran Kur'an-ı Kerim ve onun yorumu olan sevgili Peygamberimizin hadisleri gelmektedir. Bu millet aynı zamanda onun topluma farz ettiği mesajlara da anlamlı olarak hafızasında ve gönlünde yaşatmak durumundadır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların bitiminde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut Hafız ve Kur'an konulu bir sunum gerçekleşti.



Program sonunda Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Müftü Veysel Çakı, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Daire Başkanı Sedide Akbulut ve İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır öğrencilere hafızlık belgeleri takdim etti.



Tören dua ile son bulurken programa çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA