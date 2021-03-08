Hafik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi
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Hafik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:30
Hafik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hafik Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda Hafik Kaymakamı Ahmet Tan, ilçe genelinde hizmet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tan, yaptığı konuşmada, "Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, sevginin, merhametin, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolüdürler." dedi.

Kadınlara hediyeler veren Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alarak ailelerine ve topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Güçlü bir millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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