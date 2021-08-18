Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Eyyüp K. (59) idaresindeki 68 HF 952 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Saliha K. (56), Ramazan K. (37) Yasemin C. (42), Alparslan C. (3) ve Abdullah C. (1) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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