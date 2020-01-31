Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:13
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 34 AJ 7012 plakalı araç, Siverek - kara yolunun 20. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale eden polisin vermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan sürücü Şahin ile araçta bulunan Fikriye Aydın, Herdem ve Altun Arslan, ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
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