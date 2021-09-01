HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
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HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da yol kenarındaki mıcıra girince savrulup şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Nagihan Aksoy (32) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

AKSARAY'da yol kenarındaki mıcıra girince savrulup şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Nagihan Aksoy (32) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Nevşehir'den Yalova'ya giden Ömer Aksoy (27) yönetimindeki 77 ABH 007 plakalı hafif ticari araç, yol kenarından mıcıra girince kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer Aksoy, eşi Yasemen (25), yeğenleri Fatih (5) ve Hümeyra Ayşe Aksoy (1) yaralandı, yengesi Nagihan Aksoy ise (32) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Aksoy'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Nagihan Aksoy'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Yaralılardan Yasemen Aksoy, kazadan bir saat önce Nevşehir'den yola çıktıklarını söyledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Haberler
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