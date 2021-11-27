HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı, sonra da fabrika inşaatının temeline uçtu.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı, sonra da fabrika inşaatının temeline uçtu. Kazada Anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl'ün Akhisar Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Fatma Kaya (34) yönetimindeki 16 KLS 61 plakalı hafi ticari araç, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak bir fabrika inşaatının temeline uçtu. Kaza sonucu yan durarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ile çocukları Mehmet Emin Kaya (12) ve Yusuf Poyraz Kaya (4) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HAFİF TİCARİ ARAÇ FABRİKA TEMELİNE UÇTU; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

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