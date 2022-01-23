Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı
Sevgilisi Mehmet Dinçer ile evliliğe ilk adımını atan Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Düğünde kendi şarkıları çalan Hadise, bir ara müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı.
Ünlü şarkıcı Hadise nihayet aradığı mutluluğu buldu. Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.
İSTENMEYEN GELİN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ
İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, kaynanasıyla yan yana verdiği pozla iddiaları çürüttü.
MÜSTAKBEL GÖRÜMCESİNİN DÜĞÜNÜNDE KURTLARINI DÖKTÜ
Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.