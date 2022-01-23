Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Sevgilisi Mehmet Dinçer ile evliliğe ilk adımını atan Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Düğünde kendi şarkıları çalan Hadise, bir ara müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı.

Ünlü şarkıcı Hadise nihayet aradığı mutluluğu buldu. Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.

İSTENMEYEN GELİN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, kaynanasıyla yan yana verdiği pozla iddiaları çürüttü.

Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı

MÜSTAKBEL GÖRÜMCESİNİN DÜĞÜNÜNDE KURTLARINI DÖKTÜ

Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı

Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler, Hadise, Düğün, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title