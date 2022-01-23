Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı

Sevgilisi Mehmet Dinçer ile evliliğe ilk adımını atan Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Düğünde kendi şarkıları çalan Hadise, bir ara müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı.