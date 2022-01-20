Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti. 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medyadan tek taşıyla paylaşımda bulundu.
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisine nokta koyarak iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
TEK TAŞIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiği görüntüleri paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderinin altına "Bizim bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.
HAYRANLARI SEVİNÇLE KARŞILADI
Hadise'nin paylaşımı kısa zamanda on binlerce kişi tarafından beğenilirken, ünlü şarkıcının sevenleri haberi heyecanla karşılayarak mutluluklar dilerdiler.