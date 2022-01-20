Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti. 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medyadan tek taşıyla paylaşımda bulundu.