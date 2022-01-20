Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti - Haberler Magazin
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Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti. 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medyadan tek taşıyla paylaşımda bulundu.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisine nokta koyarak iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

TEK TAŞIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiği görüntüleri paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderinin altına "Bizim bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

HAYRANLARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Hadise'nin paylaşımı kısa zamanda on binlerce kişi tarafından beğenilirken, ünlü şarkıcının sevenleri haberi heyecanla karşılayarak mutluluklar dilerdiler.

Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti

Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti

Emre İliksiz
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Haberler.com - Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Haber

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