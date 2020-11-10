Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış
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Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış

10.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:00
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı "Aşk sana yaramış" yorumu yapıldı.

Oyuncu Kaan Yıldırım birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık vermeye başladı. Zaman zaman sevgilisiyle romantik pozlarını yayınlayan şarkıcı son olarak araba içinde çektiği bir fotoğrafını paylaşıp "Herkese güzel bir hafta diliyorum" dedi.

"AŞK YARADI"

Sade güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki şarkıcı, hayranlarından da tam not aldı. Hadise'ye takipçilerinden "Aşk sana yaradı" yorumları yapıldı.

İşte Hadise'nin makyajsız pozu:

Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:00:28. #1.14#
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