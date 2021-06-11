Hadim'e yeni dükkan ve otopark yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hadim'e yeni dükkan ve otopark yapılıyor

Hadim'e yeni dükkan ve otopark yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye tarafından yeni dükkan ve otopark yapımına başlandığı bildirildi.

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye tarafından yeni dükkan ve otopark yapımına başlandığı bildirildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye bir biri ardına eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçenin sosyal ve ekonomik anlamda büyüdüğüne işaret eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ilçemize birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Bunlardan birçoğu Türkiye'de örnek teşkil eden, sayılı ve sembol yatırımlardır. Bu yatırımlar sayesinde göç veren değil göç alan bir ilçe konumundayız. Tarımın geliştiği, hayvancılığın rağbet görmeye başladığı ilçemizde, ticaret alanında da gelişmeler kaydedilmektedir. Bu kapsamda biz de ihtiyaç duyulan yatırımlara hız verdik. Bunlardan bir tanesi de otopark ve dükkan yapımı işidir. Taşpınar mahallemizdeki kantarın olduğu mevkiye 675 metrekare kapalı alanda 5 tane dükkan ve üstüne de otopark yapacağız. Bugün projesini onayladık, inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacağız ve ardından inşaata başlayacağız. Şimdiden ilçemize, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Veysel Eroğlu Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Enis Arıkan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hadim'e yeni dükkan ve otopark yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:34:11. #1.14#

title