Hadim'de yol genişletme çalışmaları Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim kara yolunun 26. ve 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi.

Yol genişletme ve yeni güzergah çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin hemen hemen her noktasında birbirinden farklı çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi de Bozkır-Hadim arasını birbirine bağlayan bu yolda gerçekleştirilmektedir. Bu yol aynı zamanda Gezlevi ile Dedemli mahallelerimize ulaşımı da sağlamaktadır. Şu anda menfez, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamlanan bölümlerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa kavuşacağız."

Kaynak: AA