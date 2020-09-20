Hadim'de yol genişletme çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hadim'de yol genişletme çalışmaları

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Hadim'de yol genişletme çalışmaları
20.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:15

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim kara yolunun 26. ve 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi.

Yol genişletme ve yeni güzergah çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin hemen hemen her noktasında birbirinden farklı çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi de Bozkır-Hadim arasını birbirine bağlayan bu yolda gerçekleştirilmektedir. Bu yol aynı zamanda Gezlevi ile Dedemli mahallelerimize ulaşımı da sağlamaktadır. Şu anda menfez, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Tamamlanan bölümlerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa kavuşacağız."

Kaynak: AA

AA Editörü - Ramazan Bilgili
Ramazan Bilgili
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Tamer Tuna Adem Büyük Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza İran İzmit Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadim'de yol genişletme çalışmaları - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 12:21:28. #1.15#
title