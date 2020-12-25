Hadesten Taharet nedir, ne demek? Hadesten taharet ve Necasetten taharet farkı nedir? Kısaca bilgi!

Temiz olmak anlamına gelen taharet dinimizde hadesten taharet ve necasetten taharet diye 2 kısma ayrılır. Peki hadesten taharet nedir? Hadesten taharet ne demek, ne anlama geliyor? Hades nedir? Taharet ne demek? Necaset ne anlama geliyor?

Namazın dışındaki farzlarından olan hadesten taharet ne demek merak ediliyor. Peki hadesten taharet ne anlama gelir? Hadesten taharet ve necasetten taharet farkları nedir? Kısaca tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

HADESTEN TAHARET NEDİR?

Hadesten Taharet, namazın dışındaki farzlardan bir tanesidir. Aynı şekilde Necasetten Taharet de namazın dışındaki farzlardandır.

Hadesten Taharet görünmeyen pislikleri temizlemek anlamına gelir. Yani hadesten taharet kişinin vücudunun dışını temizlemeye denir. Örneğin namaz kılacak kişinin abdesti yoksa abdest alması hadesten taharet olarak geçer. Aynı şekilde gusül abdesti almak da bu anlama geliyor. Kısacası hadesten taharet, 'Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak.' anlamına gelir diyebiliriz.

HADESTEN TAHARET NE DEMEK?

Fıkıh kitaplarında iki türlü tahâretten söz edilir.

1. Hadesten Taharet : Dinen mânevî kirlilik hali sayılan abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifastan temizlenme. Buna "hadesten tahâret, mânevî necâsetten tahâret, tahâret-i hükmiyye" denir. Hades küçük hükmî kirlilik (hades-i asgar) ve büyük hükmî kirlilik (hades-i ekber) kısımlarına ayrılır. Hades-i asgardan temizlenmenin yolu abdest almaktır. Bu temizliğe tahâret-i hükmiyye-i suğrâ veya kısaca tahâret-i suğrâ adı verilir. Hades-i ekberden temizlenmenin yolu gusül yapmaktır. Bu temizliğe tahâret-i hükmiyye-i kübrâ veya kısaca tahâret-i kübrâ denir. Hadesten temizlenme aracı sudur. Bu temizliğe elverişli su bulunamaması veya kullanma imkânının olmaması halinde temizlenme aracı topraktır. Toprakla veya toprak cinsinden bir madde ile usulüne göre yapılan temizliğe teyemmüm adı verilir. Teyemmüm hem abdestin hem de guslün yerini tutan bir temizlenme yolu olduğu için tahâret-i suğrâ ve tahâret-i kübrâ diye nitelendirilebilir.

2. Necasetten Taharet : Vücut, elbise veya ibadet yerinin dinen pis sayılan maddelerden temizlenmesi. Buna "necâsetten tahâret, hissî (maddî) necâsetten tahâret, tahâret-i hakikiyye" denir. Fıkıh âlimleri, dinen temiz sayılan maddelerin yanı sıra temiz sayılmayan maddelerle ilgili dinî hükümleri ve bunları temizleme yollarını ayrıntılı biçimde ele almışlardır.

HADESTEN TAHARET VE NECASETTEN TAHARET FARKI NEDİR?

Hadesten taharet ve Necasetten taharet her ikisi de namazın dışındaki farzlarındandır. Hadesten taharet ve necasetten taharet arasındaki fark aşağıdaki gibidir:

Hadesten taharet : "Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak." anlamına gelir.

Necasetten taharet : "Kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması." anlamına gelir.

Kısacası hadesten taharet görünmeyen temizlik anlamındadır. Görünmeyen yerleri temizleme işlemine denir. Necasetten taharet ise dış temizlik anlamına gelir. Yani görünen pislikleri temizlemeye necasetten taharet denir.

Necasetten taharete örnek : Kişinin namaz kılacağı yerin temiz olması, seccadenin temiz olması, kıyafetin temiz olması vb. şeklinde örnek verilebilir. Veya kişinin elbisesinin, giyeceği kıyafetin temiz olması da necasetten taharete örnektir.

Hadesten taharete örnek : Namazdan önce yoksa abdest almak, gusül almak hadesten taharete örnek verilebilir.

TDK'YA GÖRE TAHARET NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen taharet kelimesi "Temizlik, temiz olma." , "Sidik ve dışkı yapıldıktan sonra suyla temizlenme." ve "İslam dini inanışlarına uygun olarak yapılan temizlik." anlamlarına gelmektedir.

TDY'YA GÖRE NECASET NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen necaset kelimesi "Pislik" ve "Dışkı, ters" anlamlarına gelmektedir.