Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresinin yıkımına başlandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresinin yıkımına başlandı.

Kaymakamlık ve Mudanya Müftülüğünün talebi doğrultusunda Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenen minarenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Müdürlük, minarenin acilen yıkılması gerektiği yönünde rapor hazırlarken, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak minarenin yıkımına başladı. Hacıbaba Camii'nin minaresinin etrafına çelik iskele kurularak enkazın çevreye zarar vermesi önleniyor. Caminin aleminden başlayan yıkım, kademe kademe aşağı doğru devam edecek. - BURSA

Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title