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Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte?

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte?
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Son günlerde gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası, Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin boşanma kararı alıp almadığı merak konusu oldu. Hacı Sabancı'nın özel hayatına dair çıkan haberlerin ardından çiftin evliliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte? İşte, detaylar…

Son günlerde magazin gündemini sarsan iddiaların merkezinde, ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı yer alıyor. Özellikle Hacı Sabancı'nın geçmişte yaşadığı ilişkiye dair çıkan haberlerin ardından, Sabancı çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine sosyal medyada "Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu?" sorusu en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı gerçekten ayrılıyor mu? Boşanma iddialarının perde arkasında neler var? İşte çiftin ilişkisine dair son gelişmeler ve tüm merak edilen detaylar…

HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI BOŞANIYOR MU?

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Nazlı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı ileri sürülürken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Buna rağmen Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabından eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraflar, ayrılık söylentilerini yalanlar nitelikte yorumlandı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte?Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu

2017 yılında başlayan ilişkilerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2023 yılında kızları Arzu Alara'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini genişletmişti. Ancak son gelişmeler, çiftin özel hayatının yeniden kamuoyunun dikkatini çekmesine neden oldu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte?Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte

HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI KAÇ YILDIR BİRLİKTE?

Ünlü çiftin ilişkisi 2017 yılında başladı. İlk olarak Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde tanıştıkları bilinen ikili, yaklaşık üç yıl süren bir birlikteliğin ardından 2020 yılında nişanlandı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kaç yıldır birlikte?Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 9 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen sade bir törenle evlenerek ilişkilerini resmiyete döktü. 2023 yılında kızları Arzu Alara'nın dünyaya gelmesiyle aile mutluluklarını taçlandıran çift, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 8 yıldır birlikte ve 4 yıldır evli.

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