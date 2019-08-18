Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

18.08.2019 20:50

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 10. Uluslararası Halk Ozanları Buluşması ile sona erdi.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde, Aşık Hüdai anısına gerçekleştirilen programda, halk ozanları sahne alarak çeşitli türküleri seslendirdi.

İzleyicilerin beğenisi toplayan programda, Ozan Haşimi, Aşur Elma, Aşık Kederi, Aşık Mahsuri gibi çok sayıda tanınmış ozan saz ve bağlamaları ile anonim ve sözleri kendilerine ait parçaları okudu.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin son gününde ilçeyi ziyaret edenler, Hacı Bektaş Veli Külliyesi başta olmak üzere, Çilehane mevkisi, müze ve diğer alanları gezdi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ki etkinliklere katılımın önceki senelere göre daha yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Altıok, etkinliklerin uluslararası boyutta ses getirmesini hedeflediklerini bu kapsamda gelecek yıl gerçekleştirilecek programların hazırlıklarına da şimdiden başlayacaklarını söyledi.

Altıok, "İlçemiz felsefi yönden çok önemli bir yer. Etkinlikler için yoğun ilgi gösteren konuklarımız, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve türbesi, Atatük'ün konakladığı ev başta olmak üzere çeşitli alanları ziyaret etti. Gelecek yıl, uluslararası boyutunu daha ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Konserlerin yanı sıra kültürel boyutunu ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Sempozyum, sokak sinemaları gibi aktivitelerle etkinliğin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl, 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası nitelikte düzenlenen ve 16 Ağustos'ta başlayan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında panel, konser ve semah gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA