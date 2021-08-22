HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI
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HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de Alevi-Bektaşilik'in fikir ve isim öncülerinden Hacı Bektaş Veli vefatının 750'nci yılında anıldı.

TUNCELİ'de Alevi-Bektaşilik'in fikir ve isim öncülerinden Hacı Bektaş Veli vefatının 750'nci yılında anıldı.

Alevi-Bektaşilik'in fikir ve isim öncülerinden Hacı Bektaş Veli, Tunceli'de düzenlenen programla anıldı. Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, vali yardımcıları, kurum amirleri, alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı. Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Deyiş ve nefes dinletisi, Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Altı, Hacı Bektaş Veli'nin tarihsel kişiliği ve Bektaşilik hakkında sunum yaptı.

'HACI BEKTAŞ'I ANLAMAK VE TANIMAK İNSANI ANLAYIP ANLATMAKTIR'

Vali Mehmet Ali Özkan, Hacı Bektaş'ı anlamanın insanlığı anlamakla bir olduğunu belirterek, 'Hacı Bektaş'ı anlamak ve tanımak insanı anlayıp anlatmaktır. İnsanlıkta eksikliğin varsa bil ki imanda eksikliğin vardır. İnsanlıkta eksiğin varsa bil ki yolunda eksiğin vardır. Bu muharrem ayında oruçlarımızı, niyetlerimizi Allah kabul etsin. Selam olsun ermişlere, erenlere. Selam olsun 'bizi' deyip gelenlere. Selam olsun, selam olsun 'vatan millet' diyenlere. Selam olsun Atatürk'e, selam olsun Türkiye'ye' dedi.

HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI
HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI
HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI
HACI BEKTAŞ VELİ, TUNCELİ'DE DEYİŞLERLE ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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