Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Hac ibadeti ne zaman yapılır? Diyanet, 2020 hac ibadeti açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Hac ibadeti ne zaman yapılır? Diyanet, 2020 hac ibadeti açıklaması

Her yıl büyük bir heyecanla hac kuralarını bekleyen hacı adayları, 2020 yılında hac ibadetini yerine getiremeyecek. Koronavirüs salgınının devam etmesiyle Suudi Arabistan'ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği Diyanet tarafından açıklandı. Hac ücretleri iade edilecek mi?

Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Hac ibadeti ne zaman yapılır? Diyanet, 2020 hac ibadeti açıklaması
30.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:17

İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek isteyen2 milyon 298 bin 800 vatandaş, 2020 yılı hac ibadeti için ön kayıt yaptırmıştı. 9 Ocak günü ise ön kayıt yaptıranlar arasından kura ile haca gidecek 83 bin 430 isim belirlenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 hac ibadeti hakkında açıklamada bulundu.

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamayla, ''13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3. taksitlerini ertelemiştir.

Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.'' ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlardan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecek. Fakat ücretlerin iade edileceği tarih henüz belirtilmedi.

HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hac vakti ile hac ayları farklıdır. Hac ibadeti hac vaktinde yapılır. Hac vakti, Arefe ve Kurban bayram günleridir. Hac ayları ise, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhiccenin ilk on günüdür. Tavaf, vakfe gibi ibadetler, Şevval ve zilkadede aylarında değil, sadece, Arefe ve kurban bayramı günleri yapılır. Hac ayları, hac ile ilgili diğer fiillerin yapılması gereken aylardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu Haber
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu Haber
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor Haber
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Halife Hafter Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Hac ibadeti ne zaman yapılır? Diyanet, 2020 hac ibadeti açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:17:24. #1.15#
title