Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Hac ibadeti ne zaman yapılır? Diyanet, 2020 hac ibadeti açıklaması Her yıl büyük bir heyecanla hac kuralarını bekleyen hacı adayları, 2020 yılında hac ibadetini yerine getiremeyecek. Koronavirüs salgınının devam etmesiyle Suudi Arabistan'ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği Diyanet tarafından açıklandı. Hac ücretleri iade edilecek mi?

İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek isteyen2 milyon 298 bin 800 vatandaş, 2020 yılı hac ibadeti için ön kayıt yaptırmıştı. 9 Ocak günü ise ön kayıt yaptıranlar arasından kura ile haca gidecek 83 bin 430 isim belirlenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 hac ibadeti hakkında açıklamada bulundu.

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Diyanet'ten yapılan yazılı açıklamayla, ''13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3. taksitlerini ertelemiştir.

Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.'' ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlardan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecek. Fakat ücretlerin iade edileceği tarih henüz belirtilmedi.

HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hac vakti ile hac ayları farklıdır. Hac ibadeti hac vaktinde yapılır. Hac vakti, Arefe ve Kurban bayram günleridir. Hac ayları ise, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhiccenin ilk on günüdür. Tavaf, vakfe gibi ibadetler, Şevval ve zilkadede aylarında değil, sadece, Arefe ve kurban bayramı günleri yapılır. Hac ayları, hac ile ilgili diğer fiillerin yapılması gereken aylardır.