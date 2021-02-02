Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Kökenek apar topar yayından aldı
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Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Kökenek apar topar yayından aldı

02.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:20

Habertürk canlı yayınında İzmir'de peş peşe gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hülya Hökenek tarafından apar topar yayından alındı.

Önceki gün Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Habertürk spikeri Hülya Kökenek, şimdi de jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ı apar topar yayından alması ile gündeme geldi.

İzmir'deki depremlerle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan ve Bayraklı gibi yerlerde depremlerin yıkıcı olmasından hem bakanlığı hem de belediyeyi sorumlu tuttuğunu ifade eden Ercan, Hülya Hökenek tarafından "Çok teşekkür ederiz. Çok net anlaşıldı uyarılarınız" denilerek apar topar yayından alındı.

"PALDIR KÜLDÜR PROGRAMI KESTİLER"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ve duruma tepki gösteren Ercan, "Ben bunu bugün bu şekilde Habertürk'te anlatıyordum, pat diye kestiler, sansüre uğradım. Demek ki bu işin faili bulunmak istenmiyor. Paldır küldür programı kestiler. Program gayet güzel gidiyordu aslında. Sosyal medya bu meseleye tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Kökenek apar topar yayından aldı
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