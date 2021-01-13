Habertürk Radyo frekansı kaç? Habertürk Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Habertürk Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Habertürk Radyo frekans numarası kaçtır? Habertürk Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Habertürk Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Habertürk Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Habertürk Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Habertürk Radyo frekans numaraları!

HABERTÜRK RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Habertürk Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 90.4 - 105.4

Ankara : 90.4

İzmir : 99.7

Adana : 88.2

Afyonkarahisar : 87.8

Aksaray : 93.1

Alanya : 97.0

Antalya : 105.1

Artvin : 91.4

Aydın : 88.1

Ayvalık : 105.9

Bafra : 89.7

Balıkesir : 89.8

Bandırma : 89.5

Bilecik : 106.6

Bodrum : 91.1

Bolu :97.5

Burdur :107.1

Bursa : 87.6

Çanakkale :91.6

Çeşme : 91.7

Çorum : 93.5

Denizli : 105.6

Diyarbakır : 104.8

Düzce : 98.0

Edirne : 89.7

Elazığ : 97.2

Erzincan : 99.4

Erzurum : 105.4

Eskişehir : 102.3

Fethiye :104.4

Gaziantep : 103.4

Gerede : 90.9

Giresun : 95.8

Hatay – Antakya : 101.7

Iskenderun : 91.8

Kahramanmaraş : 96.2

Karadeniz Ereğli :90.6

Kars : 96.6

Kastamonu : 105.3

Kayseri : 105.8

Kirikkale : 90.9

Kirşehir : 94.6

Kocaeli : 87.6

Konya : 89.0

Kuşadasi : 97.8

Kütahya : 106.0

Malatya : 96.5

Manisa : 105.8

Mardin :107.6

Marmaris :89.0

Mersin : 88.8

Muğla : 105.6

Nevşehir : 97.0

Osmaniye : 87.7

Rize : 103.4

Sakarya : 107.3

Samsun : 101.7

Sivas : 101.7

Şanliurfa : 102.1

Tekirdağ : 88.7

Trabzon : 106.9

Van : 102.6

Zonguldak : 88.1

Habertürk Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Habertürk Radyo radyosunu açabilirsiniz.