Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:16
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz, AA'nın

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Oğuz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafını oylayan Oğuz, sadece Türkiye'de değil dünyada da yılın en can alıcı konusunun koronavirüs üzerinden yaşanılanlar olduğunu dile getirdi.

Oğuz, "Bu fotoğraf da bu meselenin ne kadar can yakıcı, ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda son derece insani bir fotoğraf. İletişimin önemine vurgu yaptığı ve koronavirüs sürecinin zorluğunu anlattığı için özellikle bu fotoğrafı seçtim." dedi.

Çok sayıda kayda değer fotoğrafın bulunduğunu da vurgulayan Oğuz, "Diğer fotoğraflar her yıl rastlayabileceğiniz fotoğraflar. Savaş, çatışma fotoğrafları bana her yıl rastladığım fotoğraflardan çok da farklı gelmedi. Ancak bu fotoğraf hem yazılı hem de görsel olarak anlattığı için bu fotoğrafı oyladım." diye konuştu.

Spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası"

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oylayan Oğuz, fotoğrafların sporun güzelliğini ve estetiğini yansıttığına dikkati çekti.

Seçtiği fotoğrafın insana dokunduğunu ve çocukların spor aşkı ve sevgisini, kendilerine bir dünya yaratmalarını ve ellerindeki malzemeyle saha kurarak spor sevgilerini göstermelerini anlattığını söyledi.

Yaşam kategorisinde "6 güzel adam"

Yaşam kategorisinde ise foto muhabiri İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy veren Oğuz, "Bu fotoğraf 5-6 ay önce karşımıza geldiğinde de çok beğenmiştim. 2020'ye koronavirüs süreci damgasını vurdu. Bu olayın en önemli parçalarından bir tanesi de 65 yaş üzerinin sokağa çıkamamasıydı. Fotoğrafta yaşama sevinci var. Çok hareketli bir fotoğraf. Sıkıntıyı ve sonrasında yaşanan mutluluğu çok güzel anlatıyor. Muhtemelen anlık yakalanmış, kurgu olmayan bir fotoğraf. Çok yaşam ilişkin olduğu için bu fotoğrafı seçtim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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