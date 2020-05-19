Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan Faik Işık, askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti. Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın uyarması üzerine de imalı bir şekilde özür diledi.

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifasının konuşulduğu Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında canlı yayında küfür skandalı yaşandı.

"KOMUTANIM 'S....... ASTEĞMENİM' DEDİ"

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan Hukukçu Faik Işık, askerlik anısını anlatırken şunları söyledi: "Bir ara tabur komutanım dedi ki 'Asteğmenim git tuvaletleri temizlet'. 20 dakika sonra kapıyı çalıyorsun 'Komutanım emriniz tamam'. Bir görev daha veriyor 'Varilleri topla, roketatar atışı için mayın deposunun önüne engel teşkil et'. 30 dakika sonra kapısını çalıyorum 'Komutanım tamam'. En sonunda komutan dedi ki 'S...tir git asteğmenim' dedi ya."

"O KELİMEYİ KULLANDIĞINIZ İÇİN ÖZÜR DİLEYİN"

Bu sözler üzerine programın sunucusu Yılmaz, konuğunu "Faik Bey sözlerinize dikkat edin. Burası bir kanal ve şu anda canlı yayındayız. O kelimeyi kullandığınız için özür dileyin" diyerek uyardı.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK BU KELİMEYİ SIK SIK KULLANDIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Faik Işık da "Bu kelimeyi normal hayatımızda kullandığımız için özür diliyorum. Türk milleti olarak bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum. Oldu mu?" diyerek imalı bir şekilde özür diledi.