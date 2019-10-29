Habertürk canlı yayınında halktan tepki: Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan

29.10.2019 21:03

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir'de canlı yayın bağlantıları yapan Habertürk TV'de ilginç bir olay yaşandı. İzmirli bir vatandaş, gazeteci Nagehan Alçı'ya olan tepkisini canlı yayında, "Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan" sözleriyle gösterdi.

CANLI YAYINDA NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİ

Bu akşam saatlerinde Habertürk TV Ana Haber bülteninde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bülten sırasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ankara ve İzmir'e canlı yayın bağlantıları yapıldı. Bağlantılar sırasında İzmir'deki görüntüler aktarılırken halktan Habertürk'e Nagehan Alçı tepkisi gösterildi.

Habertürk TV'nin yayın yaptığını gören İzmirli bir vatandaş, "Nagehan hala konuşuyor mu Nagehan" ifadelerini kullandı.

O anlarda ise Habertürk muhabiri kutlamaları anlatmaya devam etti.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE FAŞİST DEDİ

Öte yandan, Habertürk TV'de katıldığı bir canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti için "Katil devlet" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı, halktan büyük tepki görmüştü. Nagehan Alçı, "Cumhuriyetimiz ve hakikatler" başlıklı yazısında, kendisine tepki gösterenlere "Faşist" dedi.

Alçı, şu ifadeleri kullanıldı:

"Söz konusu faşist güruh, bu özgürlükçü-demokrat tavrıma da tahammül edemiyor çünkü onlara göre Kürtler tamamen inkâr ve asimile edilmeli"