Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!

Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
11.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:47

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallı konuları 4 Mayıs - 11 Mayıs haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan - 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallıgündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 4 Mayıs - 11 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallı oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

EMRE BELÖZOĞLU

Emre Belözoğlu ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 5.933.238 rakamına ulaştı.

Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
EMRE BELÖZOĞLU
Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
EMRE BELÖZOĞLU

ARDA TURAN

Arda Turan gündemden biri oldu. Okunma sayısı 2.908.899 rakamına ulaştı.

Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
ARDA TURAN
Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
ARDA TURAN

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 939.434 rakamına ulaştı.

Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
EBRU ŞALLI
Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!
EBRU ŞALLI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı Haber
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Nenad Bjelica Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:56:39. #1.15#
title