Habermetre 4 Mayıs - 11 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ebru Şallı konuları 4 Mayıs - 11 Mayıs haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.