Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
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Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor konuları 15 Haziran - 22 Haziran haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
22.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:46

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 15 Haziran - 22 Haziranarası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 15 Haziran - 22 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 4.231.634 rakamına ulaştı.

Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
ACUN ILICALI
Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
ACUN ILICALI

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya gündemden biri oldu. Okunma sayısı 466.565 rakamına ulaştı.

Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
SERENAY SARIKAYA
Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
SERENAY SARIKAYA

VEDAT MİLOR

Vedat Milorana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 300.390 rakamına ulaştı.

Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
Habermetre 15 Haziran - 22 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
VEDAT MİLOR
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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