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Zonguldak'ta Mahsur Kalan 9 Denizci: Aç ve Susuz Kurtarılmayı Bekliyorlar

Zonguldak'ta Mahsur Kalan 9 Denizci: Aç ve Susuz Kurtarılmayı Bekliyorlar
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Zonguldak limanına sığınan Brabus adlı konteyner gemisinde 1 Ukraynalı ve 8 Azerbaycanlı denizci, armatörün gemiyi terk etmesi nedeniyle zor şartlar altında. Gemide temiz su, yemek ve yakıt bulunmuyor; işçiler kirli ve karanlık ortamda aç bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Aylardır ücretleri ödenmeyen işçiler, esaretten kurtulup evlerine dönmek istiyor.

Zonguldak limanına sığınan Brabus adlı konteyner gemisinde 1 Ukraynalı ve 8 Azerbaycanlı 9 denizci, armatörün gemiyi terk etmesi nedeniyle zor şartlar altında. Gemide temiz su, yemek ve yakıt bulunmuyor; işçiler kirli ve karanlık ortamda aç bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Aylardır ücretleri ödenmeyen işçiler, esaretten kurtulup evlerine dönmek istiyor.

İki haftadır Zonguldak limanında mahsur kalan işçiler, evrakları olmadığı için şehre çıkış izni alamıyor ve market alışverişi yapamıyor. İstanbul merkezli Sea Express şirketine ait olan 123 yaşındaki gemi, dünyanın aktif en eski konteyner gemisi olarak biliniyor. İstanbul'dan Ordu'ya yük taşırken yakıtları biten işçiler, armatörün kendilerini bir daha muhatap almadığını anladıklarını söylüyor. Denetimlerde şirket evraklarının sahte çıkması nedeniyle herhangi bir limana demirleme şansları da kalmamış.

BirGün'e konuşan bir işçi, hava kötüye gidince liman başkanlığının batmamaları için onları limana almayı kabul ettiğini belirtti. BirGün'ün ulaştığı belgelere göre 9 işçinin toplam 6 aylık ücret alacağı Ağustos itibarıyla 106 bin 705 dolar. Gemide yakıt olmadığından işçiler limanın sokak lambaları ile oturuyor; temiz suyun sıfırlandığı gemide 3 işçi cilt hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçen hafta da bir işçinin kalp krizi riskiyle hastanelik olduğu açıklandı.

İşçiler, "Biz sadece evimize dönmek istiyoruz. Gemi terk edilmiş, hesap soracak ve ücret alacak kimse yok. Gemiyi terk edip ülkemize dönmemiz de yasak. Gemi evrakları sahte olduğu için kimse yardım etmiyor. Gemi sahibinin tercümanı bize düşman gibi konuşuyor, istiyorlar burada ölelim" dedi. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Türkiye enspektörlerine ulaştıklarını ve bu sayede bir haftalık kumanya edinebildiklerini anlatan işçiler, gemideki tavukların bozulduğunu, limandaki güvenliklerin bazen domates ve ekmek verdiğini söyledi. "Aylardır karaya ayağımız değmedi, evimize dönmek, paramızı almak istiyoruz. Patron bizi kandırdı. Gemi sahibi Igor Shaginian'ın adını herkes bilsin. Bizden önce de 8 ay personel çalıştırıp paralarını ödememiş. Maaş isteyince bize 'Gemiyi batırın, içinde siz de batın, kurtulun' dedi. Çay içmeye suyumuz yok, bazen güvenlik bir şey vermese açız. Liman ışığına muhtaç kaldık, pisliğin içinde yaşamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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