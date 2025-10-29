Zoktay kimdir? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk müzik sahnesine taze bir enerji kazandıran Manifest grubunun sevilen üyesi Zeynep Sude Oktay, sahne adıyla Zoktay, güçlü sesi, dans kabiliyeti ve sahne hakimiyetiyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Big5 Türkiye yarışmasıyla keşfedilen genç sanatçı, modern pop tarzını dinamik performanslarla birleştirerek dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detayalar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP SUDE OKTAY KİMDİR?

Zeynep Sude Oktay, Türkiye'de yükselen genç pop sanatçılarından biridir. Big5 Türkiye yarışmasıyla tanınan Manifest adlı kız grubunun üyelerinden olan Zeynep, sahne enerjisi, dans yeteneği ve güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Müzik ve dansa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Oktay, sahneye doğal uyumu ve modern tarzıyla genç dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Manifest grubunun kurulduğu Big5 Türkiye yarışmasında gösterdiği performansla öne çıkan Zeynep Sude Oktay, grubun "Sub 2" pozisyonunda yer almakta ve vokal görevini üstlenmektedir.

Aynı zamanda profesyonel bir dansçı olan Zeynep, yaklaşık 5 yıldır dans etmektedir. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oktay, sahnedeki duruşu, özgüveni ve güçlü vokaliyle grubun dikkat çeken üyeleri arasındadır.

ZEYNEP SUDE OKTAY KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Sude Oktay, 18 Nisan 2001 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sahne tecrübesi, dans geçmişi ve müzikal yeteneğiyle profesyonel bir sanatçı çizgisi sergilemektedir.

ZEYNEP SUDE OKTAY NERELİ?

Zeynep Sude Oktay'ın doğum yeriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Türkiye doğumlu olan sanatçı, eğitimini Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde sürdürmektedir. İstanbul'da yaşayan ve sanat hayatını burada devam ettiren Zeynep Oktay, müzik ve dans eğitimini de profesyonel bir düzeyde yürütmektedir.

ZEYNEP SUDE OKTAY'IN KARİYERİ

Zeynep Sude Oktay'ın kariyeri Big5 Türkiye yarışması ile parlamıştır. Yarışmada gösterdiği etkileyici sahne performansı sayesinde seçilerek Manifest grubunun üyeleri arasına katılmıştır. Grubun diğer üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak ve Esin Bahat ile birlikte Türkiye'nin yeni nesil kız müzik gruplarından birinin parçası olmuştur.

Manifest, kısa sürede yayınladığı "Zamansızdık" ve "Arıyo" adlı şarkılarla müzikseverlerin ilgisini çekmiş, özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir popülerlik yakalamıştır. Grup, T-Pop (Turkish Pop) tarzında eserler üretmekte ve dans koreografileriyle sahnede fark yaratmaktadır.

Zeynep Sude Oktay, grubun hem vokal hem dans bölümlerinde aktif rol alarak dikkat çekmiştir. Yaklaşık 5 yıllık dans geçmişi ve enerjik sahne performansı sayesinde grubun kliplerinde ve konserlerinde öne çıkan isimlerden biridir.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Zeynep, Instagram'da "@zeynep.okktay" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmakta ve yaklaşık 97 bin takipçiye sahiptir. Aynı zamanda TikTok'ta da popülerdir ve müzik, dans, sahne arkası içerikleriyle genç kitlenin ilgisini çekmektedir.