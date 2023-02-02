Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı zirkonyum elementi olduğu ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 78 kilo gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirdi. Olayın ardından vatandaşlar Zirkonyum nedir? Zirkonyum metali nerelerde kullanılır? Sorularını yanıtını araştırıyor. İşte Zirkonyum metali hakkında tüm merak edilenler...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, diş kaplamada da kullanılan gümrük kaçağı 78 kilogram zirkonyum elementi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından vatandaşlar Zirkonyum nedir? Zirkonyum metali nerelerde kullanılır? Sorularını yanıtını araştırıyor. İşte Zirkonyum metali hakkında tüm detaylar haberimizde..

ZİRKONYUM NEDİR?

Zirkonyum, Farsça kökenli "altın gibi" anlamındaki "zargun" kelimesinden türetilen bir sözcük. 1789 yılında Alman kimyager Martin Heinrich Klapoth tarafından keşfedildi.

Zirkonyum, kimyasal simgesi "Zr" olan element tablosunun 4-B grubunda yer alan metal bir element. Geçiş metalidir. Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,224'tür. Erimenoktası 1855 derece iken, 4409 derecede kaynar. Grimsi beyaz, sünek bir metaldir. Isıya ve korozyona son derece dayanıklıdır. Çelikten hafif, bakırdan serttir. Yüzde 99 saf hali gevrektir.

Kristal yapısı havadaki azot ve oksijenle etkileşmemesi için döküm işlemlerinde özel fırınlar kullanılır. Düşük sıcaklıklarda süper iletken özelliği gösterir. Bu sebeple zirkonyum-niobyum alaşımları mıknatıs yapımında kullanılmaktadır. Zirkonyum, normal sıcaklıklarda reaktif değildir; yüksek sıcaklıklarda reaktif hale gelir. Havada ve sıvıda oksitlenerek korozyona direnç kazanır.

ZİKONYUM NE İŞE YARAR?

Zirkonyum metali bombaların yapısında, flaşlarda ve nükleer sanayi gibi birçok alanlarda kullanılmaktadır. Başlıca Zirkonyum kullanılan alanlar şu şekilde: