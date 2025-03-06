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Zilhicce ayı ne zaman 2025? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhicce ayı ne zaman 2025? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?
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Zilhicce ayının 2025'te ne zaman başlayacağı ve bu ay içerisinde tutulan orucun önemi ve faziletleri merak konusu oldu. Zilhicce ayı, İslam takvimindeki on iki ayın sonuncusu olup, bu ay ve Arefe gününde oruç tutmanın faziletleri, pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Arefe Günü oruç tutmanın fazileti geçmiş ve gelecek bir yıllık günahların affedilmesi gibi büyük bir müjde taşıyor. Bu mübarek günleri ibadetlerle değerlendirmek, hem dünyada hem de ahirette kazanç sağlayacaktır. Müslümanlar, Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman 2025? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2025?

Hicri takvime göre yılın on ikinci ve son ayı olan Zilhicce, 2025 yılında 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacaktır.

ZİLHİCCE AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk on günü, İslam dininde büyük bir manevi değere sahiptir. Bu günlerde oruç tutmak, nafile ibadetler arasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyenler bu günlerin tamamında oruç tutabileceği gibi, birkaç gününü de oruçlu geçirebilirler.

Zilhicce ayı ne zaman 2025? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe Günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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