Zeynep Yılmaz kimdir? Zeynep Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Yılmaz biyografisi nedir?

Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiş ve 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır. Yılmaz ve Ilıcalı çiftinin bu evliliklerinden, Leyla ve Yasemin adlı iki kızı vardır. Peki, Zeynep Yılmaz kimdir? Zeynep Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 10 yıllık eşi Seda Başbuğ ile boşanan Acun Ilıcalı ile 1993 yılında tanışmışlardır. Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiş ve 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır. Yılmaz ve Ilıcalı çiftinin bu evliliklerinden, Leyla ve Yasemin adlı iki kızı vardır.

Zeynep Yılmaz, 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. İlk olarak Cine5'te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalışmıştır. Daha sonra 'çocukluk hayalim' dediği mimarlık mesleğini yapmaya başlamış ve kendi mimarlık şirketini kurmuştur. Halen de aynı işle meşguldür.

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