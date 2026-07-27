Zeynep Sever Demirel: Biz ikimiz de bedel ödeyerek bir çatı kurduk

Zeynep Sever Demirel, katıldığı programda yaptığı açıklamalarda, eşi Volkan Demirel ile olan evliliği ve aile yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

2010 yılında eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, kurduğu aile düzeninde kendisine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Zeynep Demirel, "Bana çok iş düşüyor ama manevi desteği çok yüksek" sözleriyle evliliklerindeki dayanışmaya dikkat çekti.

Mutlu evliliklerinin kolay kurulmadığını vurgulayan Demirel, ilişkilerinin karşılıklı fedakârlık üzerine inşa edildiğini söyledi. Bu süreçte iki tarafın da emek verdiğini belirten Demirel, "Biz ikimiz de bedel ödeyerek bir çatı kurduk" dedi.

Evlilik sürecinde önemli kararlar aldığını dile getiren Demirel, genç yaşta Volkan Demirel ile evlendiğini ve onun için yaşamını değiştirdiğini anlattı. Demirel, "Çok genç yaşta Volkan'la evlendim, ülke değiştirdim" ifadelerini kullandı.

“DIŞARDAN HER ŞEY ÇOK TOZ PEMBE GÖZÜKÜYOR”

İlişkilerinin dışarıdan kusursuz göründüğünü ancak gerçekte her evlilik gibi kendi sınavlarından geçtiğini belirten Demirel, "Dışarıdan her şey çok toz pembe gözüküyor" diyerek algıyla gerçek arasındaki farka dikkat çekti.

“HİÇBİR İLİŞKİ KUSURSUZ DEĞİL”

Evlilikte en önemli unsurun karşılıklı çaba olduğunun altını çizen Demirel, mükemmel bir ilişkinin olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir ilişki kusursuz değil" dedi.

Kaynak: Haberler.com