Zeynep Molho ile Jess Molho ayrılıyor mu? Zeynep Molho ile Jess Molho'nun boşanma iddiaları gerçek mi?

Zeynep Molho ile Jess Molho ayrılıyor mu? Zeynep Molho ile Jess Molho'nun boşanma iddiaları gerçek mi?
Güncelleme:
Zeynep Molho ve Jess Molho'nun boşanma süreci yeniden gündeme geldi. Çiftin karşılıklı açtığı davalar ve mahkemede ortaya çıkan iddialar, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Zeynep Molho ile Jess Molho ayrılıyor mu? Zeynep Molho ile Jess Molho'nun boşanma iddiaları gerçek mi?

Zeynep Molho ile Jess Molho'nun evliliği, karşılıklı açılan boşanma davalarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Mahkeme süreci ve ortaya atılan iddialar, magazin gündeminde büyük merak uyandırdı. Peki çift gerçekten yollarını ayırıyor mu ve boşanma iddiaları ne kadar gerçekçi? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP MOLHO KİMDİR?

Zeynep Molho, Türkiye'de tanınan bir yönetmen ve tiyatro sanatçısıdır. 23 yıldır oyuncu Jess Molho ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Sanat kariyerinde tiyatro ve sahne çalışmalarıyla bilinir. Son dönemde psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı iddiasıyla boşanma davası açmış, bu süreçte çocuklarının velayeti, yüksek miktarda tazminat ve nafaka talep etmiştir.

Zeynep Molho ile Jess Molho ayrılıyor mu? Zeynep Molho ile Jess Molho'nun boşanma iddiaları gerçek mi?

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, oyunculuk kariyerine sahip tanınmış bir isimdir. Tiyatro ve ekran çalışmalarında adından söz ettirmiştir. Zeynep Molho ile uzun yıllar evli kalan Jess Molho, çiftin boşanma sürecinde karşı dava açmış, eşinin kendisini aldattığını ve öfke problemi yaşadığını iddia ederek tazminat, velayet ve nafaka talep etmiştir.

ZEYNEP MOLHO İLE JESS MOLHO AYRILIYOR MU?

Zeynep Molho ve Jess Molho arasındaki boşanma süreci hâlen devam ediyor. Çift, daha önce anlaşmalı boşanma davası açmış ancak sonrasında bu davadan vazgeçmişti. Şimdi ise karşılıklı boşanma davaları ile mahkemelik olmuş durumdalar. Mahkeme, delillerin toplanması amacıyla duruşmayı erteledi; bu nedenle boşanma kesinleşmiş değil, süreç hâlen devam ediyor.

Zeynep Molho ile Jess Molho ayrılıyor mu? Zeynep Molho ile Jess Molho'nun boşanma iddiaları gerçek mi?

ZEYNEP MOLHO İLE JESS MOLHO NEDEN AYRILIYOR?

Boşanma davalarının temel nedeni, çiftin birbirlerine yönelttiği iddialar olarak öne çıkıyor. Zeynep Molho, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını öne sürerek 40 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 700 bin lira nafaka talep etti. Jess Molho ise eşinin kendisini aldattığını ve öfke problemi yaşadığını iddia ederek 30 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu. Bu karşılıklı iddialar, çiftin evlilik birliğinin devamını zorlaştırıyor.

DENİZ AKKAYA NE DEDİ?

Deniz Akkaya, mahkemedeki tanıklığı sırasında Zeynep Molho'nun eşine ihanet ettiğini duyduğunu ve boşanmadan sonra tüm camiaya "Boşandım" dediğini belirtti. Bu ifade, mahkemede delil niteliğinde değerlendirilmek üzere kayda geçti ve dava sürecinin seyrine katkı sağlayacak bilgileri içeriyor.

