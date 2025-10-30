Haberler

Zeno Grup Optik'ten Sektöre Güçlü Bir Yatırım: Yeni Merkez Açılışı ve Koleksiyon Lansmanı

Güncelleme:
Türkiye'nin lider optik gruplarından Zeno Grup Optik, büyüme yolculuğunda yeni bir dönemi başlatan merkezinin açılışını görkemli bir defileyle kutladı. Merkez, sadece modern bir çalışma alanı değil; üretim, tasarım ve lojistik süreçlerinin entegre biçimde yürütüldüğü bir inovasyon üssü olarak dikkat çekiyor.

'25 ülkeye yayılan ihracat ağı'

Yeni merkez, 3.000 m² üretim tesisi, 600 m² showroom alanı ve geniş depolama kapasitesiyle sektörde bugüne kadar yapılan en kapsamlı yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Aylık 60.000 adet çerçeve üretim kapasitesi, 25 ülkeye yayılan ihracat ağı ve 5.000'i aşkın satış noktasıyla Zeno Grup Optik, Türkiye'den doğan bir markanın küresel ölçekte başarısının güçlü bir örneğini oluşturuyor.

Defilede ünlü mankenlerin podyuma taşıdığı yeni koleksiyon, markanın vizyonunu ve tasarım gücünü yansıtarak konuklardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe iş dünyasından, medya ve moda sektöründen birçok önemli isim katıldı.

'Türk tasarım ve üretimin gücünü dünyaya göstermek'

Zeno Grup Optik Medya Direktörü Selin Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada "Bu merkez, bizim için yalnızca bir bina değil; yılların emeğini, vizyonumuzu ve sektöre olan inancımızı temsil eden bir yatırım. Amacımız, Türk tasarımının ve Türk üretiminin gücünü dünyaya göstermek, bu sektörde kalıcı bir iz bırakmak." İfadelerine yer verdi.

Zeno Grup Optik, Morlin Bron ve Reacher gibi markalarıyla global pazarda Türk optik sektörünün yükselen temsilcisi olmaya devam ediyor.

Senem Zafer
