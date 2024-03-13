Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli?
Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz hakkında merak edilenler araştırılıyor. Yusuf Cengiz'in yaşadığı yer, yaş ve kimlik bilgileri halk tarafından merakla bekleniyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz oldu. Peki, Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli?
YUSUF CENGİZ KİMDİR?
- Yusuf Cengiz, 1966 yılında Balıkesir İvrindi'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği mezunudur.
- 2016-2019 yılları arasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinde bulundu.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- Yusuf Cengiz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Balıkesir İvrindi Belediye Başkan adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.