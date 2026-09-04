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Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti
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Yüreğir Belediyesi Başkanvekilliği için aylardır devam eden seçim ve yargı sürecinde yeni bir karar çıktı. Mahkeme, CHP'li Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı son başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal Belediye Başkanvekili oldu.

  • Adana 2. İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da CHP'li Cafer Boyraz'ın kazandığı Yüreğir Belediyesi başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
  • Mahkeme kararının ardından AK Parti adayı Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanvekili oldu.
  • Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 'rüşvet vermek' suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Yüreğir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimiyle ilgili devam eden yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Adana 2. İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen ve CHP'li Cafer Boyraz'ın kazandığı başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararının ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanvekili oldu.

SEÇİMİ BOYRAZ 2 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapılmıştı.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimde CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz, Cumhur İttifakı'nın adayı Tarık Özünal'ı 2 oy farkla geride bırakarak başkanvekili seçilmişti. Seçimin ardından Özünal, oylamanın hukuka aykırı gerçekleştirildiğini savunarak mahkemeye başvurdu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKANIN ÜYE SAYISINA DAHİL EDİLMESİNE İTİRAZ

Tarık Özünal dava dilekçesinde, görevden uzaklaştırılan Ali Demirçalı'nın oylamada hazırmış gibi değerlendirilerek belediye meclisinin üye tam sayısına dahil edildiğini belirtti ve bunun yasal düzenlemelere aykırı olduğunu savundu.

Özünal ayrıca meclis üyesi olmayan kişilerin toplantı salonuna girdiğini ve toplantıya müdahale ettiğini öne sürdü. Dördüncü tur oylama sırasında yaşanan kargaşanın meclis üyelerinin baskı altında oy kullanmasına neden olduğunu iddia etti.

Yüreğir Belediye Başkanlığı adına mahkemeye sunulan savunmada ise dördüncü tur oylamanın mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtildi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Tarafların savunmalarını değerlendiren Adana 2. İdare Mahkemesi, dava konusu seçim işleminde hukuka aykırılık bulunduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, seçime ilişkin itirazların devam etmesi nedeniyle belediyenin karar alma organlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği, hizmetlerin yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği ve telafisi güç zararların ortaya çıkabileceği değerlendirmesine yer verdi. Bu gerekçelerle başkanvekilliği seçimine ilişkin işlemin yürütmesinin teminat alınmaksızın durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

TARIK ÖZÜNAL BAŞKANVEKİLİ OLDU

Mahkemenin CHP'li Cafer Boyraz'ın kazandığı seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından AK Parti'nin adayı Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanvekili oldu.

Mahkeme kararına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecek.

ALİ DEMİRÇALI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan başkanvekilliği seçim süreci, yapılan itirazlar ve mahkeme kararlarıyla devam etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Bu adalet, gün gelecek hepinize lazım olacak. O zamana kadar sabredeceğiz. Şu an için maalesef yapacak başka bir şey yok.

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Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Cebren ve hile ile..,Atatürk bir asır önce bu günleri özetlemiş!

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