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Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu

Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu Haber Videosunu İzle
Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu
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ABD'nin California eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuğa uygunsuz mesajlar göndererek buluşma ayarlamaya çalışan 45 yaşındaki Ernesto Orozco Villa, polisin kurduğu tuzakla yakalandı. Çocuğun annesinin telefondaki mesajları fark ederek polise bildirmesiyle başlatılan operasyonda Villa, çocukla buluşacağını düşünerek geldiği noktada gözaltına alındı.

  • ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Ana kentinde 16 yaşındaki bir çocuğa uygunsuz mesajlar gönderen ve cinsel amaçlı buluşma ayarlamaya çalışan 45 yaşındaki Ernesto Orozco Villa, polis operasyonuyla yakalandı.
  • Olay, çocuğun annesinin oğlunun telefonundaki mesajları fark edip Santa Ana Polis Departmanına bildirmesiyle ortaya çıktı.
  • Polis, Villa'yı 16 yaşındaki çocukla buluşacağına inandırarak Orange County'de belirlenen noktaya getirtti ve otomobilinde beklerken gözaltına aldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Ana kentinde, 16 yaşındaki bir çocuğa uygunsuz mesajlar gönderdiği ve çocukla cinsel amaçlı buluşma ayarlamaya çalıştığı öne sürülen 45 yaşındaki Ernesto Orozco Villa, polis operasyonuyla yakalandı.

Soruşturma, çocuğun annesinin oğlunun telefonundaki mesajları fark etmesiyle başladı. Mesajlardan şüphelenen anne, Santa Ana Polis Departmanı ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

POLİS ÇOCUKLA BULUŞACAĞINA İNANDIRDI

Polis, mesajları gönderen kişinin Westminster'da yaşayan Villa olduğunu belirledi. Devriye ekipleri ve drone birimi daha sonra şüpheliyi yakalamak için ortak bir operasyon hazırladı.

Polis ekipleri, Villa'yı 16 yaşındaki çocukla buluşacağına inandırarak Orange County'de belirlenen noktaya gelmesini sağladı.

Villa'nın çocukla buluşmak amacıyla geleceği belirtilen bölge polis tarafından takibe alındı.

OTOMOBİLİNDE BEKLERKEN POLİSLER ETRAFINI SARDI

Çarşamba günü saat 01.00'den kısa süre önce Bristol Street ile McFadden Avenue yakınlarında otomobilinin içinde bekleyen Villa'nın etrafı polis ekipleri tarafından sarıldı.

Santa Ana Polis Departmanının yayımladığı gözaltı görüntülerinde, Villa'nın otomobilinde gülümsediği ve İspanyolca birkaç söz söyledikten sonra araçtan indiği görülüyor.

Polisler şüpheliyi kelepçeleyerek ekip aracına bindirdi. Villa daha sonra Santa Ana Cezaevi'ne götürüldü.

ÇOCUKTAN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Polis, Villa'nın 16 yaşındaki çocuktan cinsel içerikli fotoğraflar istediğini ve çocukla cinsel amaçlı bir buluşma ayarlamaya çalıştığını bildirdi.

Santa Ana polisi olayın ardından ailelere de uyarıda bulunarak çocukların internette yabancılarla iletişim kurmasının taşıdığı risklerin konuşulmasını ve kullandıkları cihazların takip edilmesinin değerlendirilmesini istedi. Polis açıklamasında, "Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu bilin" mesajına yer verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

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