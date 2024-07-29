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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? 2024 YAŞ toplantısı kararları neler?

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tarihi yaklaşırken, gözler TSK terfi, atama ve görev sürelerinin uzatılması ile ilgili kararlara çevrildi. Peki, 2024 YAŞ toplantısı kararları neler? YAŞ toplantısı ne zaman?

2024 YAŞ toplantısı kararları neler? Bu hafta yapılacak toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şura üyesi olarak ilk kez yer alacak. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? TSK terfi ve atama kararları hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

2024 YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrataroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Orgenerallik için terfi sırasında 5 isim var

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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