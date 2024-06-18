YouTuber Diamond Tema tutuklandı mı? YouTuber Diamond Tema hakkında neden yakalama kararı çıktı?

İslam şeriatını tartıştıkları programda söyledikleri gündem olan YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, YouTuber Diamond Tema tutuklandı mı? YouTuber Diamond Tema hakkında neden yakalama kararı çıktı?

DIAMOND TEMA TUTUKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

DIAMOND TEMA HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.