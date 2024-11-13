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YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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YÖKDİL 2025 sınav tarihi adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. YÖKDİL sınavı, yükseköğretim kurumlarına giriş için gerekli olan dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Bu sınavın ne zaman yapılacağı konusu, sınavı hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor.

2025 yılı YÖKDİL sınav tarihi, sınavı hedefleyen adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarına girişte dil yeterliliğini ölçen YÖKDİL sınavı, lisansüstü eğitim başvuruları ve doçentlik başvuruları gibi akademik süreçlerde önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, sınav tarihine dair açıklamalar, hazırlık sürecinde olan adaylar için kritik bir öneme sahip oluyor. YÖK ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre belirlenecek YÖKDİL tarihleri, adayların sınav hazırlıklarını planlamalarına yardımcı olacak. Peki, YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 3-9 Ocak tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 11-18 Haziran'da alınacak.

YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

E- YÖKDİL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

e-YÖKDİL İngilizce Sosyal Bilimler sınavı 24 Mayıs tarihinde uygulanacak.

e-YÖKDİL İngilizce Sağlık Bilimleri sınavı 25 Mayıs tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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