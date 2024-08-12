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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı bilgileri! 2024 yılında yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor.

2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 yılında yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor. YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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