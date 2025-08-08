YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025!

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, özellikle akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Bu sonuçlar, yüksek lisans ve doktora başvurularında da geçerli olacak. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak. YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapıldı.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Bu sonuçlar, başta akademik kadrolara başvurular olmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarında dil yeterliliği belgesi olarak kullanılabilecek.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM sonuçları genellikle sabah saatlerinde erişime açıyor. Adayların belirtilen tarihte sabah saatlerinden itibaren sonuç ekranını kontrol etmeleri öneriliyor.