YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasını beklerken, tercih sonuçlarını sorgulama işlemlerini nasıl yapacaklarını araştırıyor.
12 Ağustos Pazartesi günü üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklanıyor. 25 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından, adaylar sonuçları heyecanla araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI