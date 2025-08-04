2025- Yks yerleştirme sonuçları, tercih dönemi sona erdikten bir süre sonra ÖSYM tarafından açıklanıyor. Adayların "nerede yerleştiğini" görebileceği bu sonuçlar; program kontenjanları, puanlar ve doğru yanlış sayıları ile birlikte erişime sunuluyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme tercih işlemleri için kılavuz 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Tercih ekranı 1 Ağustos'ta aktif hale gelirken, tercihler 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmî olarak belirtilmemiş olsa da, önceki yıllardaki uygulamalar ve uzmanların değerlendirmelerine göre sonuçların tercih süreci sona erdikten sonraki 5–10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilir. "2025-YKS Sonuç Belgesi" sekmesi altında detaylı bilgiler yer alacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait puanlar, başarı sıralamaları ve OBP gibi bilgiler bu tarihte sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak.