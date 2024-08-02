YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman?

2024- Yks tercih işlemleri uzatıldı mı merak ediliyor. Adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, depremzede aday kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler, tercihlerini yapabilmek için ek süreye sahip olacaklar. Peki, YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman?

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."